26 Nisan 2019 yılında Alibaba Group tarafından Çin’de kurulan bir e-ticaret girişimidir. Ünlü girişimci Jack Ma’nın kurduğu AliExpress milyonlarca ürünün doğrudan kullanıcılara satıldığı, uluslararası dünyanın en büyük alışveriş sitesidir. İnternet kullanımının her geçen gün artmasıyla Online alışveriş sektörünün en güçlü markalarından biri olmayı başarmıştır.

AliExpress Müşteri Hizmetleri

Direkt alıcı ve satıcıyı kendi güvenliğinde bulunduran sitenin ülkemizde çağrı merkezi bulunmamaktadır. AliExpress Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası (+852 )2215-51-00 numarasını haftanın 7 günü 24 saat arayabilirsiniz.

Dünyanın en çok ziyaret edilen e-ticaret sitelerinden olan AliExpress’in kurucusu olan ünlü Çinli girişimci Jack Ma on kez başvurduğu Harvard Üniversitesi’nden reddedilmiştir. Okul hayatında başarılı olamayan Ma, iş hayatına atılmış ve burada da başarılı olamamıştır. 17 arkadaşıyla birlikte Alibaba’yı kurmaya karar vermiş yaptığı araştırmaların sonunda “Ali Baba ve Kırk Haramiler “ hikayesinden yola çıkarak bu ismin en iyisi olacağına karar verilmiştir. İlk başlarda birçok Amerikalı bu işe olumsuz bakmış, sonradan büyüme yapan şirket eBay’ın dikkatini çekti. Şu an geldiği durum ise dünyanın bir ucundan öteki ucuna 24 binin üzerinde çalışanı ve 10 binden fazla ortağı olan bir e-ticaret markası olmuştur.

Web sitesi sistem olarak uygun seçenekte uygun fiyatlarla ürün satmaktadır. Ülkemizde ise gittigidiyor, n11 gibi sitelerle benzerlik göstermektedir. Ev eşyasından, elektronik eşyaya kadar hayatın her alanında ihtiyaçlara odaklı pek çok ürün mevcuttur. Site üzerinden alınan ürünlerin çoğu Çin’den gelmektedir. Alınan ürünler ortalama 20 gün içerisinde gelmektedir. Ürünler gümrükten toplanarak anlaşmalı kargolara verilmektedir. Böylelikle ürünler zarar görmeden elinize ulaşacaktır.

Aliexpress Müşteri Temsilcisi İle Nasıl İletişime Geçilir?

AliExpress’ten aldığınız ürün ile ilgili kargo takibi, para iadesi, şikayet, ürün gelmemesi, satıcı ile ilgili sorununuzu çözemediyseniz müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebilir. Peki AliExpress Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanacağız? E-ticaret sitesinin müşteri hizmetlerine telefon numarası üzerinden ya da site üzerinden iletişime geçebilirsiniz. AliExpress’ten aldığınız ürünler ile ilgili tedarikçiyle Online ya da telefon numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

(+852 )2215-51-00

Site üzerinden en kısa iletişime geçebilmek için öncelikle cep telefonunuza AliExpress Mobil Uygulamasını indirin ve kurun. İndirilen uygulama üzerinden oturum açın. Uygulamanın en alt kısmında yer alan “Hesap” sekmesini tıklayın. Hesap menüsünden “Yardım Merkezi” sekmesini tıklayın. Açılan sayfada “MY ORDERS” sipariş sekmesini tıklayarak siparişimizi seçerek ilerlemeye devam ediyoruz. Açılan sayfada herhangi bir soruyu seçerek devam edin. Açılan sayfada alt kısımda olan “Chat Now” butonuna tıklayın. Sizi karşılayan bir bot çıkacak ve İngilizce sorular soracak otomatik seçenek seçmenizi isteyecektir. Konuşmanın en alt kısmında yer alan “Need more support chat now!” yazısını tıklayın. Artık müşteri temsilcisine bağlandınız. Destek ekibi İngilizce olarak cevap verecektir.

AliExpress Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Son dönemlerde bilinirliği, güvenli oluşu ile popülaritesi hızla artan e-ticaret sitesini pek çok kullanıcı severek kullanmaktadır. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olan AliExpress Çin merkezli site olması nedeniyle ülkemiz üzerinden ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezi telefon numarası bulunmamaktadır.