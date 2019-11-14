Aras Kargo Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Takvimler 1979’u gösterdiğinde çalışma hayatın adım atan ve sektörde önemli bir yere sahip olan Ara Kargo, Celal Aras tarafından kurulmuş ve hali hazırda faaliyetlerine devam eden özel bir kargo şirketidir. Ara Kargo müşteri hizmetleri bilgisi sunmadan önce firma ile ilgili detayları incelemek ve sizlere de bu konuda bilgi aktarımında bulunmak istiyoruz.

1989 yılında taşımacılık faaliyetlerini de bünyesine dahil eden ve daha kalabalık bir pazara ortak olan firma, hali hazırda ülkemizin en büyük ve en popüler kargo şirketlerinden biri olmayı başarmıştır. Güvenilir ve hızlı taşımacılık politikasını kusursuz bir şekilde yürütüyor ve müşteri memnuniyetini de bir adım öne taşıyorlar.

Aras Kargo müşteri hizmetleri çalışanları da nasıl bir firmada yer aldıklarının bilincinde ve kurumsal kimliklerini hiçbir zaman yitirmiyorlar. Müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına elinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyan bu birim sayesinde sizler de birçok farklı hizmetten yararlanabilecek ve şubeye gitmek zorunda kalmayacaksınız.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri

Şubeye gitmenizi gerektiren birtakım hususlar olabilir ancak bunun dışındaki durumlarda sizler de dilediğiniz an Aras Kargo müşteri hizmetleri numarasını tuşlayabiliyor ve yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. 444 25 52 numaralı telefon üzerinden hizmet alabilir ve kargo takip işlemini de saniyeler içerisinde yerine getirebilirsiniz. Bununla birlikte ürün ile ilgili diğer tüm sorgulamaları da çağrı merkezi personeli aracılığı ile gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Aras Kargo müşteri hizmetleri, haftanın her günü hizmet vermektedir ve kargonuz ile ilgili merak ettiğiniz detayları, sistem üzerindeki bilgiler doğrultusunda sizlere aktarıyorlar. Hali hazırda 13 adet bölge müdürlüğü ve 29 farklı transfer merkezi ile birlikte aktif bir kuruluş olduğunu da hatırlatmak isteriz. 14.000’den fazla çalışanı ve güçlü araç filosu ile birlikte güven veren özel kargo şirketlerinden bir tanesidir. Sizler de güvenilir ve hızlı bir şekilde hizmet almak ve kargolarınızı teslim almak istiyorsanız eğer bu firmayı tercih edebilirsiniz. Aras Kargo, müşteri memnuniyetini çok daha güçlü kılabilmek ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına elinden gelenin daha fazlasını ortaya koyuyor ve sizlerin karşısına çıkıyor.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Sesli yanıt sistemine geçiş yapan ve çağrılarınıza bu doğrultuda yanıt veren firma, hali hazırda 444 25 52 numaralı telefonu kullanıyor. Haftanın her günü ve her saati sizler de personele ulaşabiliyor ve yardım alabiliyorsunuz. Kargo takibini sistem üzerinden yapabileceğiniz gibi dilerseniz çağrı merkezi personeli aracılığı ile de sorunsuz bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Aras Kargo müşteri hizmetleri numarasını tuşladığınız takdirde en kısa süre içerisinde personele bağlanacak ve taleplerinizi iletme şansı elde edeceksiniz.

Aras Kargo müşteri hizmetleri erişim numarasının yanı sıra eğer dilerseniz dijital dünyayı da kullanabilirsiniz. Hali hazırda resmi web sitesi üzerinden online form aracılığı ile de bu ekibe erişme şansı elde ediyorsunuz. Yine aynı şekilde mail atarak da ilgili personelden dönüş alabilirsiniz. Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi müşteri memnuniyeti onlar için bir adım önde ve bu konuda ellerinden gelenin çok daha fazlasını yaptıklarını da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Geri dönüşler çok hızlı bir şekilde yapılıyor ve bu konuda herhangi bir aksaklık yaşayacağınızı da kesinlikle düşünmüyoruz. Şubeye gitmek yerine sizler de çağrı merkezi çalışanlarından yardım alabilir ve zamanı bir şekilde lehinize çevirebilirsiniz.