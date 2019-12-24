Audi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

1899 yılında Alman mühendis ve otomobil öncüsü August Horch tarafından temelleri atılmıştır. Markanın memnuniyet ölçümü, istek hattı, yol yardımı gibi tüm konularda Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi Çatısı altında bilgi vermektedir. Audi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını günün her saati arayabilir, görüş ve önerilerinizi Audi uzman çalışanlarına bildirebilirsiniz.

1899 yılında Cie ile yollarını ayıran August Horch, Automobilwerke ismini “Audi” olarak değiştirmiştir. Şirket ilk resmi araç üretimine 1909 yılında başlamıştır. Audi ismini bir çocuk tarafından almıştır. Böylece markanın ismi de doğmuş oldu. Audi Almanca’ da “dinle” Latince’ de “dinle” kelimenin karşılığı “horch” anlamına gelmektedir. Kurucusunun soy ismi de Horch’ dur. Audi, Le Mans’ın efendisi olarak bilinmektedir. R8 modeliyle pistlere adını altın harflerle yazdırmıştır. 2006 yılında turboşarjlı R10,TDI,V10 2012 yılında ise R18 e-tron Quattro modelleri ile sağlamlığını ispatlamıştır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte en gelişmiş motorları kullanmıştır. 1997 yılında alüminyumdan üretilen otomobil ile en büyük farkındalığı yapmıştır. Audi gücünü ürettiği motorlardan almış adını zirveye taşıyarak altın harflerle yazdırmıştır. Audi gelecekte de adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir.

Amblemi Almanya’nın dört otomobil markasını temsil etmektedir. Üst sınıf araçlar için Horch, Küçük araçlar ve motosikletler için DKW, standart orta büyüklükteki araçlar için Wanderer, Lüks araçlar için Audi firmalarının birleşmesinden oluşmuştur. Firma her yıl yeni tasarımlarını müşterileriyle buluşturarak müşterilerine ürünü inceleme fırsatı vermektedir. Marka geçmişten günümüze müşterilerine en kaliteli hizmeti verebilmek için eşsiz tasarım ve araç motoru ile kullanıcılarının gönlünde taht kurmuş durumda.

Audi Info & Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

444 28 34

Audi Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Geçmişten günümüze kadar otomobil dünyasının öncü markası olan Audi, yediden yetmişe herkesin beğenisini alan, herkesin gönlünde taht kuran, popülerliği ile otomobillerde trend belirleyici marka olmayı başarmıştır.

Audi tüm Türkiye’de teknik servis hizmeti ile müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Audi Çağrı Merkezi Telefon Numarasını arayarak günün her saati arayarak şikayet, öneri, görüş bildirebilirsiniz.

Audi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 28 34

Doğuş Otomotiv 1994 yılında Doğuş Holding bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’nin en geniş yetkili satış ve servis ağına sahiptir. 2000’den fazla çalışanı bulunan Doğuş Otomotiv sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır. 12 farklı markanın distribütörlüğünü yapan firma sektörün en önemli oyuncularından birisidir. Otomotivde Volkswagen binek araç, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Volkswagen ticari araç ve Scania, Audi, Seat, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines markaların temsilciliğini yapmaktadır. Ülkemizde 520’yi aşkın yetkili bayi ve yetkili servisi bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv satışını yaptığı her markanın ayrı ayrı müşteri temsilcisi telefon Numarası bulunmaktadır. Hangi aracı almayı düşünüyorsanız Doğuş Otomotiv Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını 444 40 05’ i arayarak en yakın şube, araç hakkında bilgi, teknik servis, istek, soru ve görüşlerinizi müşteri temsilcisine iletebilirsiniz.

Doğuş Otomotiv Çağrı Merkezi Telefon Numarası

0262 676 90 90

Doğuş Oto Servis Randevu Alma Çağrı Merkezi Telefon Numarası

444 40 05

Yönetim ve İletişim

Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:22 ve 45, PK:41420 Çayırova/ Kocaeli

Audi ilk kurulduğu tarihten bu yana teknolojik ve kurumsal alanda birçok değişim geçirerek günümüzdeki şeklini almıştır. Geçmiş hikayesi bu kadar eski olunca diğer ünlü araç markalarıyla yarışacak kadar güçlü marka olarak karşımıza çıkmaktadır.