7 Mart 1916 yılında Almanya’nın Münih kentinde kurulan şirket, otomobil, motor ve bisiklet üreterek dünyaca ünlü markalardan biri haline gelmiştir. Kurucusu Avustralya asıllı elektrik mühendisi olan Franz Joseph Popp’tur. Marka Group Mini ve Rolls Royce gibi pek çok markayı bünyesinde barındırmaktadır. BMW araç sahipleri, aracı ile yaşadığı sorundan ötürü BMW Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını arayarak aracınız hakkında her türlü yardım ve desteği alabilirler.

Dünyanın en şık, en lüks araçlarını üreten en büyük araç firmaları arasında yer almaktadır. BMW “Bayerische Motoren Werke” isminin kısaltılmış halidir. Başlangıçta uçak motoru üretmek için kurulan şirket 1.Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşma gereği savaş uçağı ve savaş motoru üretmesi yasaklanmıştır. Savaş yıllarından sonra otomobiller için motor üretmeye karar veren marka, bugün ise dünyanın en çok ilgi gören araba ve motosikletlerini üretiyor. Şirket bu engelden dolayı 1928 yılında motosiklet üretmeye karar vermiştir. 1937 yılında dünyanın en hızlı motosikletini üretmiştir. Marka çılgın motosiklet yarışlarının da öncüsü olmuştur. 1928 yılında ise ilk arabasını üretmeye başlamıştır.

BMW Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Markanın en belirgin özelliği 1933 yılında tasarlanan ön ızgarası adeta aracın logosu haline gelmiştir. Logo Bavyera bayrağının renklerini temsil etmektedir. Şirketin resmi kurumsal dili ve sloganı İngilizcedir. Sloganı ise “The Ultimate Driving Machine” “En Gelişmiş Sürüş Makinası” Bu slagonla kendine olan güvenini vurgulamaktadır. BMW 1970 yılında İtalyan araç devi Lamborghini firmasıyla yarış arabası şeklinde kendi Lamborghini’sini üreten sıra dışı bir markadır.

Hız konusunda rekor kıran her araç tutkunu için farklı bir yeri olan marka son dönemde ürettiği Premium, hızlı ve şık araçları ile Alman otomobil devinin piyasadaki yerini her geçen gün sağlamlaştırmaya devam etmektedir.

BMW Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), Premium araç sektörünün en gözde markalarından biri olan BMW araç sahiplerinin araçları hakkında bilgi alabilmeleri için BMW Yetkili Servis Numarası ya da BMW Acil Yol Yardım Hattını arayarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

BMW Yetkili Servis Çağrı Merkezi İletişim Telefon Numarası

0850 252 10 10

BMW Acil Yol Yardım Hattı

Garantisi bulunan aracınız ile yola devam edemiyorsanız, BMW Acil Servis yetkilileri 1 saati geçmeyecek onarımlarda yerinde hizmet vermektedir. Garanti kapsamında olmayan BMW aracınızla yola devam edemiyorsanız servise 50 km’ye kadar 1 saati geçmeyecek onarımlar için yol ücret talep etmeden servis ve parça ücretleri çerçevesinde hizmet verir.

BMW Yol Yardım Hattını haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99 arayabilirsiniz.

BMW Çağrı Merkezine Direk Bağlanma

BMW gibi müşteri kitlesi fazla olan firmaların çağrı merkezine bağlanmak kolay olmayabilir. Motosiklet, motor, bisiklet, otomobil gibi ürün gruplarında üretim ve satış yapan marka 7 ülkede 23 üretim yaptığı fabrika ile faaliyetlerine devam eden markanın, 107.539 çalışanı bulunmaktadır. Ülkemizde yetkili satıcısı, teknik servis ve çağrı merkezi ve acil yol yardım hattı bulunmaktadır.

BMW Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisine Direk Bağlanmak isterseniz 0850 252 10 10 numarasından ulaşabilirsiniz.