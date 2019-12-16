Türkiye’de ilk kez 1910 tarihinde kurulmuş bir temsilcilik ile Robert Bosch tarafından faaliyete başlamıştır. Ülkemizde ev aletlerinin yanı sıra beyaz eşya alanında da yüksek müşteri kitlesi olan markanın ürünleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınız için Bosch Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını arayarak sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

Bosch, 1972 yılında ilk fabrikasını Bursa’da kurdu. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv parçası dağıtıcısı konumundadır. Markanın Türkiye’de 5 ayrı şirketi bulunmaktadır. Dayanıklı tüketim malları, sanayi teknolojileri, mobilite çözümleri, enerji ve bina teknolojileri ile faaliyet gösteren marka dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden birisidir. Bosch ,teknolojik ve tasarım bakımından oldukça güçlü olmasıyla günümüzde tercih edilen popüler markalardandır. Marka yenilikçi ürün, sıra dışı tasarımları ve yapmış olduğu hizmetleriyle müşteri ağını her geçen gün genişletmektedir. Yaşam için teknolojik ürünler sunarak, insan yaşamını kolaylaştıracak gündelik ürünleri ile dikkat çekmiştir.

100 yılı aşkın bir geçmişi olan Bosch grubunun teknoloji ve hizmet alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerindendir. Markanın günlük kullanılan eşyaların yanı sıra akıllı şehirler, akıllı evler, endüstri için yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Ülkemizde ev aletleri, beyaz eşya denilince akla gelen popüler marka olan Bosch’ un bazı ürünleri şöyledir; derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, fırın, süpürge, saç bakım, kahve makinaları, kurutma makinaları, ocak, mikrodalga fırın gibi geniş ürün kategorisi bulunmaktadır.

Teknolojideki konumunu korumak ve büyümeye devam etmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına 3.5 milyar Euro’nun üzerinde ciddi yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Markanın dünya çapında 3.000’den fazla patent başvurusu da bulunmaktadır. Markanın ürünlerinin 200’ü Almanya dışında olmak üzere dünya çapında yaklaşık 260 merkezde üretmektedir.

Bosch Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Bosch markalı ürünlerin kalitesi, sorunsuz üretim ve destek açısından birçok kişinin de tercih sebeplerindendir. Teknolojik yönden son derece güçlü olan markanın Bosch Çağrı Merkezi Numarasından 444 6 333 dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz. Markanın 444’lü numarasından size en yakın teknik servis noktasını öğrenebilir, ürününüz hakkında detaylı bilgi alabilir, herhangi bir arıza ya da sorun için çözüm bulabilirsiniz. Aşağıda yer alan tablodan birini belirledikten sonra sorunlarınıza daha iyi bir hizmet alabilirsiniz.

Seçenek 1 Onarımı devam eden ürün hakkında bilgi ve teknisyen ziyareti ayarlamak için

Seçenek 2 Aksesuar siparişi ve yedek parça için

Seçenek 3 Cihaz kullanım hakkında broşür ya da kılavuz temin etmek için

Seçenek 4 Cihaz bakım ve kullanımı hakkında bilgi için

Seçenek 5 Satın aldığınız ürünün garanti kaydını yaptırmak için arayabilirsiniz.

Bosch Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Bosch gibi müşteri yoğunluğu fazla olan firmanın müşteri hizmetlerine bağlanmak her zaman kolay olmayabilir. Bazen bir süre bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda müşteri yetkilisi hatlardaki arama yoğunluğa göre size mutlaka dönüş yapacaktır. Markanın müşteri hizmetlerine bağlanarak ürününüz hakkında merak ettiğiniz konular istek, soru, öneri gibi merak ettiğiniz her konuda yardım alabilirsiniz. Marka müşteri memnuniyeti odaklı çalışmasıyla adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ürünlerinizde sorun yaşadığınızda Bosch Müşteri Hizmetleri Direk Numarası 444 21 29 ‘u arayarak sormak istediğiniz tüm sorularınıza hızlıca çözüm bulabilirsiniz.