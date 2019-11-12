BUDO Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa ile İstanbul arasında hizmet veren bir kuruluştur. İDO’ nun alternatifi olan BUDO, deniz yolculuğunu tercih edenlerin yoğun ilgi ve memnuniyet gördüğü bir ulaşım sağlamaktadır. Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi vatandaşların yaşadığı şikayet, sorun, ulaşım hakkında merak ettikleri konular için müşteri hizmetleri ağını oluşturmuştur. BUDO Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını arayarak sorunlarınıza hızlıca çözüm bulabilirsiniz.

23 Ocak 2013 yılında kurulan ve BURULAŞ ulaşım şirketi bünyesinde hizmet veren kuruluşun temel amacı Bursa ve İstanbul arasındaki deniz ulaşımında vatandaşa kolaylık sağlanmasıdır. BURULAŞ bünyesinde kurulan ve ilk Kabataş seferleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet vermeye başladığından bu yana ikram ve hizmetiyle vatandaşta iyi bir izlenim bırakan Budo, yolcu kapasitesini de her geçen gün artırmayı başarmıştır.

BUDO Müşteri Hizmetleri

Her gün düzenli olarak iki şehir arasında düzenli seferler yapılmaktadır. Hava muhalefeti söz konusu değilse, seferler iptal edilmemekte. Ancak resmi bir açıklama yapılmışsa sis, kar yağışı gibi durumlarda seferler iptal edilmektedir. “Ver elini Bursa, ver elini İstanbul” sloganı ile son dönemde yoğun ilgi görmeye başlamıştır.

BUDO’nun Bursa-İstanbul arası deniz seferi güzergahı Bursa için Mudanya, İstanbul için Kabataş, Eminönü, Sirkeci özellikle yaz aylarında deniz otobüsü İstanbul’ un bir çok ilçelerine seferleri bulunmaktadır.

İstanbul (Kabataş)- Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya)- İstanbul(Kabataş)

İstanbul(Kabataş)-Armutlu(İhlas)

Armutlu(İhlas)- İstanbul(Kabataş)

Armutlu(İhlas)- Bursa (Mudanya)

İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa(Mudanya)

Bursa(Mudanya)-İstanbul(Büyükçekmece)

İstanbul(Kabataş)-Erdek

İstanbul(Kabataş)-Marmara Adası

Marmara Adası-İstanbul(Kabataş)

Erdek- İstanbul(Kabataş)

BUDO Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasına Direk Bağlanma

Yolculuklarına farklı bir boyutta yapmak isteyenler, Bursa ile İstanbul arası işi olan ve deniz otobüs seferini seven vatandaşların tercih ettiği ulaşım şekli olan BUDO ile yapılan yolculuklar 1 saat 50 dakika sürmektedir.

0850’li çağrı merkezinden sefer saatleri, seferler hakkında bilgi, seferler hakkında tüm merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Bilet almanız gerektiğinde çağrı merkezini arayarak biletinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız sorun ve şikayetleri müşteri temsilcisine aktarabilirsiniz.

BUDO Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasına Direk Bağlanma

0850 850 99 16

Vatandaşın merak ettiği soruların başında satın alınan biletlerin değişikliği ya da iptal edilmesi gibi konular gelmektedir.

Bilet Değişikliği

Bilet iptalini yaptığınızda bazı durumlarda cezai işlem uygulanmaktadır. Yolculuğa 1 saatten daha az kalmışsa bilet değişikliği ya da iptali söz konusu olamaz. 12 ila 1 saat varsa %35 kesinti, 12 saatten fazla ise %15 kesinti yapılmaktadır. Bunların dışında bilet iptalinizi yapabilirsiniz. Online işlemlerde biletinizi görüntüleyebilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Online işlemlerinizi yapabilmeniz için PNR( Rezervasyon kodu)bilmeniz yeterli olacaktır.

İptal Seferler Hakkında Bilgi

İptal olan seferler sizlere sms yoluyla iletilir. Bunun dışında internet sayfasına giriş yaparak ta bilgi alabilirsiniz. İptal olan seferlerin ücret ödemesini alabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için BUDO Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İletişim için : 0850 850 99 16 numarasını arayabilirsiniz.