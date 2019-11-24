Türk denizcilik sektörüne yeterli finansmanı sağlamak ve bu sektörün gelişiminde pay sahibi olmak adına 1938 yılında hayata geçirilen çok özel bir projeden bahsedeceğiz. Denizbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma başlığı altında bu bankanın geçmişine ve yine banka ile ilgili merak edilenlere de değinmek istiyoruz.

Ülkemizin köklü devlet bankalarından bir tanesi olan Denizbank, en saygın kurumlar arasında yer alıyor ve sahip olduğu geçmişe baktığımızda bunun nedenini çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. An itibarıyla Dexia çatısı altında çalışmalarına devam eden ve milyonlarca müşteriye sahip olan banka, ülkemizin de en büyük altıncı bankası olarak hizmet vermektedir. Bu başarıya sizler de ortak olmak isterseniz eğer hemen şimdi hesaplarınızı açabilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Denizbank müşteri hizmetleri direk bağlanma konusuna geri dönecek olursak eğer bu işlem için yapmanız gereken şey de oldukça basittir. 0 850 222 0 800 numaralı telefonu tuşladıktan hemen sonra 2-1 ve 0’ı tuşlamanız yeterli olacaktır. Telesekreter konuşması yarıda kesilip doğrudan personele erişme fırsatı elde ediyorsunuz ve bu sayede zaman kaybı yaşamamış olacaksınız. Kurumsal kimliği ile fark yaratan bu banka, müşteri hizmetleri personeli konusunda da bir hayli hassas davranıyor ve müşteri memnuniyetini bir adım öne taşıyor diyebiliriz. Aramalarınızı yaptığınızda sizler de ne demek istediğimizi daha iyi anlayacak ve bizlere hak vereceksiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Bankaların büyük bir kısmı hafta sonu olduğunda kapılarını kapatıyor ancak telefon bankacılığı ile hizmet veriyor olmaları gerçekten önemli bir detay ve Denizbank da o isimlerden bir tanesidir. Denizbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma işlemi ile birlikte sizler de doğrudan personele ulaşabilir ve hafta sonu dahi olsa hizmet alabilirsiniz. Çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz birçok farklı işlem var ve bu da bankayı daha tercih edilir ve daha popüler hale getiriyor. Haftanın her günü hizmet veren bir personel kadrosundan bahsetmek mümkün ve bu kadro işini gerçek manada profesyonel bir şekilde yerine getiriyor.

Denizbank müşteri hizmetleri direk bağlanma sürecini geride bıraktıktan sonra dilerseniz çalışma saatlerine ve hizmet alabileceğiniz zaman aralıklarına da yine hep birlikte göz atalım ve sizleri bu konuda da bilgi sahibi yapmaya çalışalım. 7 gün 24 saat hizmet alabileceğiniz bir telefon bankacılığı hizmeti söz konusudur. Şubeye gitmenizi gerektiren bir durum söz konusu değilse eğer sizler de telefon bankacılığını kullanabilir ve zaman kazanabilirsiniz. Donanımlı personel sayesinde emin olun taleplerinize yanıt almanız çok daha kolay olacak ve bu yanıtlar sizleri de bir şekilde tatmin edecektir.

Denizbank Ne Tür Hizmetler Sunuyor?

Düşük faizli krediler, sunulan hizmetlerin başında geliyor ve bu konuda sektörün önde gelen örnek bankalarından biri olduğunu da hatırlatmak isteriz. Özellikle maaş müşterilerine sundukları avantajlar ile birlikte onların acil nakit ihtiyaçlarına daha kusursuz bir şekilde yanıt veriyorlar diyebiliriz.

Denizbank, kobilere sunduğu destek hizmeti ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden bir tanesidir. Bankacılık sektöründe özel ve önemli bir yere sahipler ve henüz müşterileri değilseniz eğer sizler de hesap açarak bu aileye katılım sağlayabilirsiniz.

Her geçen gün daha fazla insana ulaşmayı başaran ve reklam çalışmaları ile olduğu gibi hizmet kalitesi ile de bunu yerine getiren banka, sizleri de memnun etmeyi başaracak ve acil ihtiyaçlarınıza da doğrudan yanıt verecektir diye düşünüyoruz. Diğer tüm detaylar için çağrı merkezini kullanabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.