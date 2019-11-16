Dijital televizyonculuğun öncü isimlerinden bir tanesi olan Digiturk, 1999 yılında kuruldu ve hali hazırda aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Farklı bir tv anlayışına sizleri de ortak edecek olan bu platform, aylık ve yıllık abonelik tarifelerine bağlı olarak hizmet sunmaktadır. Digiturk müşteri hizmetlerine direk bağlanma işlemi ile birlikte sizler de abonelik hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Öncesinde, firma hakkında merak edilenleri ve sorularınızı da ele almak isteriz. Hali hazırda spor severler için özel bir yere sahip olan Digiturk, birçok farklı ligi de canlı olarak ekranlara getiriyor. Bunun yanı sıra film, belgesel, çizgi film, müzik ve daha birçok farklı konsept kanalı da bizimle buluşturmaya devam ediyor.

Digiturk Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Digiturk müşteri hizmetlerine direk bağlanma işlemi ile birlikte sizler de kanallar ve abonelik süreci hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. 0 212 473 73 73 numaralı telefonu kullanarak çağrı merkezine ulaşmanız mümkün ve telesekreterin konuşmasını beklemeden 0 tuşuna bastığınız takdirde sizler de doğrudan personele ulaşmış olacaksınız. Birçok farklı konuda sizlere yardımcı oluyorlar ve bunun yanı sıra abonelik işlemleriniz ile birlikte kurulum konusunda da destek talebinde bulunma şansına sahipsiniz. Kurumsal bir kimlik ile çalışmalarına devam eden firma, hali hazırda milyonlarca mutlu müşteri yaratmış durumda ve sizler de o müşterilerden biri olabilirsiniz.

Digiturk Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Sahip olduğu üstün teknolojik alt yapı sayesinde kusursuz bir hizmet kalitesi karşımıza çıkıyor. Spor severlerin yanı sıra tv tutkunu olan milyonlarca insan, bu markanın etrafında toplanmış durumda. Digiturk müşteri hizmetlerine direk bağlanma bilgisini verdikten hemen sonra dilerseniz müşteri hizmetlerinin çalışma saatlerine de birlikte göz atalım. Kurumsal bir firmadan bahsediyoruz ve bu firmanın müşteri memnuniyeti konusunda elbette çok daha hassas davranması gerekiyor. Emin olun öz verili bir çalışma sistemine sahipler ve müşteri temsilcilerinin gece gündüz demeden hizmet veriyor olması da bunun en önemli göstergesidir.

Digiturk müşteri hizmetlerine direk bağlanma başlığı altında çalışma saatlerini de ele almak istedik ve incelemelerimizi yaptığımızda bu birimin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini görebiliyoruz. Hali hazırda bein media group bünyesinde yer alan Digiturk, kurumsallığı bir tık daha ileriye taşımış ve bünyesindeki her birimi de daha profesyonel hale getirmiştir. Kalabalık bir çağrı merkezi kadrosu ile haftanın her günü sizlere yardımcı olacak ve sorularınızı da detaylı bir şekilde yanıtlayacaklardır.

Digiturk Kurumsal Müşteri Hizmetleri

Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumlara da hizmet veren bir marka olan Digiturk, müşteri temsilcisi birimini de bu bağlamda ikiye bölmüş durumda. Eğer kurumsal abonelik sahibi iseniz çağrı merkezi ile görüşme yapmak adına tuşlayacağınız numara da değişiklik gösterecektir. Daha hızlı hizmet alabilecek ve bununla birlikte abonelik işlemlerinizi de yine bu numara aracılığı ile gerçekleştirebileceksiniz.

0 212 473 73 83 numaralı telefonu kullanmanız gerekiyor ve doğrudan personele ulaşabiliyorsunuz. Bein media group bünyesinde hizmetlerine devam eden Digiturk, hali hazırda ülkemizin en güçlü platformlarından bir tanesi ve incelemelerinizi yaptığınız takdirde birçok farklı ligin de yine bu marka bünyesinde canlı yayınlar ile karşımıza çıktığını görebileceksiniz. Henüz üyeliğiniz yoksa sizler de çağrı merkezini arayarak abonelik taleplerinizi iletebilir ve kurulum için de yardım alabilirsiniz. Uygun tarifeler ve abonelik paketleri ile birlikte eminiz ki sizleri de fazlasıyla tatmin edecek ve taleplerinize yanıt verecektir.