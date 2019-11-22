Evidea Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Mobilya ve ev dekorasyon ürünleri konusunda en zengin yelpazeye sahip olan markalardan bir tanesi ile karşınızdayız. Evinizin ihtiyacı olan birçok farklı ürünü sizler de reel mağazalarda olduğu gibi aynı zamanda online mağazalar üzerinden de temin edebiliyorsunuz. Evidea müşteri hizmetleri hakkında bilgi vermeden önce firmanın kuruluş dönemine gidelim ve ne tür hizmetler sunduğuna da detaylı bir şekilde göz batalım istiyoruz. 2008 yılında çalışmalarına başlayan marka, kurumsal ve profesyonel yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve an itibarıyla milyonlarca insana ulaştığını da belirtmek gerekiyor. Yerli firmalar ile yaptığı anlaşmalar ve ortaklık projesi ile birlikte ürün yelpazesini arttırmış ve daha kalabalık bir görüntü sergilemeyi de başarmıştır.

Evidea Müşteri Hizmetleri

Evidea müşteri hizmetleri numarası olan 0850 532 22 22’yi tuşlayarak sizler de personele ulaşabilir ve firma hakkında merak ettiğiniz tüm soruları bu ekip ile paylaşabilirsiniz. Kurumsal yapı, firma bünyesindeki her birime işlemiş durumda ve personel ile sohbet etmeye başladığınızda bu profesyonelliği sizler de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şık ürün grupları ve yaşam alanlarınızı daha estetik hale getirecek olan eşyalar ile birlikte taleplerinize doğrudan yanıt verecek olan bu firma, soru ve sorunlarınızda da sizlerin yanında yer alıyor ve çağrı merkezi çalışanları ile birlikte taleplerinizi en iyi şekilde karşılıyor. İncelemelerinizi reel mağazalar aracılığı ile yapabileceğiniz gibi online dünya aracılığı ile de sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyorsunuz.

Evidea Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Evidea hakkında konuşmaya devam ediyoruz ve bugünkü yazımızda iletişim ekibini detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Evidea müşteri hizmetleri, hali hazırda 09:00-18:30 saatleri arasında hizmet veriyor ve gerçek insanlar ile muhatap olacağınızı da hatırlatmak isteriz. Soru ve sorunlarınızı en iyi şekilde değerlendiriyor ve sizlere kısa süre içerisinde yanıt veriyorlar. Kurumsal ve profesyonel bir oluşuma imza atan marka, bu konuda da müşterilerini memnun etmeyi başarıyor ve kaliteli işlere imza atıyor diyebiliriz. Hafta sonu olduğunda ise çağrı merkezi birimi ne yazık ki hizmet vermiyor ve herhangi bir işlem yapma yetkisine sahip olmadıklarını da hatırlatmak isteriz.

Evidea müşteri hizmetleri sayesinde sizler de firmayı ziyaret etmeye gerek kalmadan birçok farklı işlemi yerine getirebileceksiniz. Ürün takibini sorunsuz bir şekilde yapabilir ya da ürünleriniz ile ilgili şikayetleriniz varsa, çözüm talebi için şikayetlerinizi de iletebilirsiniz. Bu konuda emin olun sizlere en iyi şekilde yardımcı oluyorlar ve sorunu en kısa süre içerisinde çözmek adına ilgili birime bağlıyorlar. Güvenilir ve hızlı bir süreç için sizler de her türlü soru ve sorun durumunda çağrı merkezi personelini rahatsız edebilir ve dilediğiniz an yardım alabilirsiniz.

Evidea Online İletişim Hattı

Dijital dünya, bilgisayar ve akıllı telefonlar sayesinde elimizin altında ve iletişim kurmak istediğimizde birçok firmaya online olarak ulaşabilme fırsatı sağlıyor. Evidea da dijital dünyaya ayak uyduran ve teknolojiyi yakından takip eden markalardan bir tanesidir. Resmi web sitelerini ziyaret ederseniz eğer destek formunun yer aldığını sizler de göreceksiniz ve bu formu doldurup taleplerinizi doğrudan iletme şanslı ede ediyorsunuz. Her geçen gün daha fala insan tarafından tercih edilen bu site, geri dönüşler konusunda da bir adım önde ve hızlı bir süreç karşımıza çıkartıyorlar.

Telefon yolu ile erişim sağlayamadığınız anlarda sizler de destek formunu doldurabilir ve iletişimi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Mail atmak da bir iletişim türü ve geri dönüşler çok daha hızlı olacaktır.