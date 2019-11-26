Evkur Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Murat Halı Mağazaları ismi ile çalışmalarına başlayan ve 1972 yılında kurulan Evkur, 1987 yılında perakende mağazacılık adına önemli bir adım atmış ve bugünkü ismini almayı başarmıştır. Bu süreç 1994 yılında netlik kazanıyor ve Evkur markası resmi olarak müşterileri ile buluşuyor. Evkur müşteri hizmetleri hakkında konuşmadan önce firmanın geçmişini de ele almak gerekiyor diye düşünüyoruz ve dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım.

Tek bir mağaza ile piyasaya adım atan marka, hali hazırda 86 mağaza ile birlikte ülkenin birçok farklı şehrine ulaşmış durumda. Uygun fiyatları ile yaşam alanlarınızı süsleyebilecek çok sayıda ürüne ev sahipliği yapıyorlar ve reel mağazaların yanı sıra online mağaza ile de aktif bir çalışma örneği sergiliyorlar.

Evkur Müşteri Hizmetleri

Evkur müşteri hizmetleri numarası olan 0212 473 46 46 ile birlikte sizler de çağrı merkezi personeline ulaşarak firma hakkında merak ettiğiniz diğer tüm detayları da sağlıklı ve hızlı bir biçimde öğrenme şansı elde ediyorsunuz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yalnızca reel mağazalar ile değil, aynı zamanda dijital dünya aracılığı ile de müşterileri ile buluşmayı tercih ediyorlar. Mobilya ürünlerinin yanı sıra kozmetik, iç giyim ve züccaciye gibi birbirinden çok farklı kategorilerde zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Sizler de uygun fiyatlardan faydalanmak adına firmaya ait resmi web siteyi ziyaret edebilir ve taleplerinize doğrudan yanıt alabilirsiniz.

Evkur Müşteri Hizmetleri Ürün Takibi

Çağrı merkezi çalışanları da kurumsallığın ve profesyonelliğin fazlasıyla farkında görünüyorlar. Hizmet kalitesi bu birimde de bir adım öne taşınıyor ve taleplerinize çok daha hızlı bir şekilde yanıt alabiliyorsunuz. Yukarıdaki çağrı merkezini kullanarak sizler de ürün takibini yapabilirsiniz. Aynı işlemi dijital dünya aracılığı ile gerçekleştirebileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

Evkur müşteri hizmetleri hali hazırda haftanın her günü hizmet vermektedir ve müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyabilmek adına ellerinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyuyorlar. Yaşam alanlarınızı çok daha renkli hale getirecek olan birbirinden şık mobilyaların yanı sıra yepyeni aksesuarlar için de web sitelerini ya da reel mağazaları ziyaret edebilirsiniz.

Evkur İletişim Hattı ve Destek Formu

Soru ve sorunlarınıza daha hızlı yanıt verebilmek ve memnuniyetinizi arttırabilmek adına elinden gelenin daha fazlasını yapan firma, müşteri hizmetlerinin yetersiz kaldığı anlarda dijital olarak da hizmet sunmayı ihmal etmiyor ve bu konuda da fazlasıyla başarılı olduklarını görebiliyoruz. www.evkur.com.tr/contactus destek formunu da sizler için paylaşmak istedik ve bu form sayesinde iletişim kurma şansı elde ediyorsunuz. Gönderdiğiniz formlar ve talepleriniz emin olun en kısa süre içerisinde değerlendiriliyor ve sizlere bir şekilde geri dönüş yapıyorlar. Bu konuda hata payını en aza indirgemek isteyen firma, başarılı bir çalışma ortaya koyuyor.

Evkur Çağrı merkezi personelinin aktif olmadığı anlarda ya da çözüm üretemediği durumlarda sizler de dijital iletişimi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kuracağınız iletişim sayesinde emin olun zamanı lehinize çevirmiş olacaksınız. Dilerseniz mail de atabilirsiniz ve hızlı geri dönüş almak adına bir diğer alternatif olduğunu da belirtmek isteriz. Evkur, kurumsal kimliğini ve profesyonel görüntüsünü kaybetmemek adına iletişim konusunda da elinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyuyor ve başarılı çalışmalara imza atıyor. İncelemelerinizi yaptığınızda ne demek istediğimizi daha iyi anlayacak ve bu konuda bizlere de hak vereceksiniz. Sizler de hemen şimdi çağrılarınızı gerçekleştirebilir ve yetkili personel ile görüşmelere başlayabilirsiniz.