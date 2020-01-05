Bu yazımızdan sonra Hyundai müşteri hizmetlerine hemen ulaşabilirsiniz. 1967 yılında Güney Kore Ulsan’da Chung Ju Yung, Hyundai Motors firmasının HMC adıyla kurulan bir otomotiv markasıdır. Dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olan Hyundai, Güney Kore ekonomisine büyük katkı sunmaktadır.

Marka ilk olarak 1967 yılında Hyundai Motor Company ismi ile üretime başlamıştır. Ford markası ile anlaşarak Ulsan’da kurulan fabrikada Ford’un otomobillerini birleştirmiştir. Şirketin kökeni II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasına uzanmaktadır. Şirketi kuran Juyung kısa zamanda şirketi dünya çapında kurum haline getirmeyi başarmıştır. Dünyanın en büyük 3 otomobil üreticileri arasında Almanların Volkswagen’i, Japonların Toyota’sı ve Korelilerin Hyundai’si yer almaktadır.

Hyundai Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Günümüz itibariyle dünyanın en büyük 3 otomobil üreticileri arasında yer alan marka; uygun fiyat, yenilikçi politikası ile her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Marka, müşteri memnuniyetini prensip haline getirdiği için satış sonrasında da Hyundai müşteri hizmetleri telefon numarasını 0216 571 63 01 kanalı aracılığıyla müşteri temsilcine ulaşabilir, istek, görüş, şikayet gibi görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Hyundai, Kore dilinde şimdiki zaman, asri zaman anlamındadır. Türkçe’deki anlamı ise çağdaş ve modern demektir. Güney Koreli otomobil üreticisi ve çelik sanayicisi firmasıdır. Markanın gemi yapımı, sigortacılık, inşaat mühendisliği, otomobil ve lojistik gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.

Hyundai, dünyanın neredeyse bütün ülkelerinin pazarlarında pay sahibi olmayı başarmıştır. Bu ülkeler arasında Türkiye ‘de yer almaktadır. Marka ülkemize geldikten sonra İzmit’te fabrika açmaya karar verdi. 1994 yılında ilk kez Accent ile görücüye çıkmıştır. Kısa sürede ülkemizde en çok tercih edilen araç markalarından biri olmayı başarmıştır. Otomobil dışında Otobüs, kamyonet, kamyon gibi araçların üretimini ve ticaretini de gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde taksilerin büyük çoğunluğunu Hyundai marka kullanması şirketi Türkiye’nin en büyükleri arasına sokmaya yeterlidir. Ülkemizde popüleritesini artıran ve yurdun dört bir yanında alıcı bulan marka, ülkemizde pek çok vatandaşa da istihdam sağlamaktadır.

İnşaat dışında elektronik, lojistik, gemi üretimi ve otomotiv gibi pek çok alanda faaliyet gösteren marka, otomotiv de güçlü olduğu kadar gemi üretiminde de güçlü olan marka aynı zamanda Güney Kore’nin şehirlerinden olan Ulsan, Hyundai’nin tersanesine de ev sahipliği yapmaktadır. Tonajları kadar dayanıklılığı ile de bilinen Hyundai üretimi gemiler dünyanın her yerinde alıcı bulmaktadır. Marka ülke ekonomisine çok büyük finansal girdi sunar, 105 bine yakın kişiye iş istihdam ederek ülke ekonomisine son derece ciddi katkı sağlamaktadır.

Gelişmiş araç teknolojisi ile son derece ekonomik tüketimli yakıt sistemine sahip olan işlevsel araçlar üreten marka, oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Hyundai Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Markanın çağrı merkezine ulaşmak her zaman kolay olmayabilir. Müşteri potansiyeli yüksek olan markaların müşteri temsilcisine bağlanmak için bazı zamanlarda iletişim hattında yoğunluğa göre bekleme yapabilirsiniz. Hyundai çağrı merkezine iletişim talebinizi ilettikten sonra çağrı merkezi size dönüş yapmaktadır. Marka müşterilerine daha iyi hizmet vermek için Hyundai Çağrı Merkezi Telefon Numarasını müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için çağrı merkezi ağını oluşturmuştur.

Hafta içi her gün 08.00- 18.00 saatleri arasında 0216 571 63 01 telefon numarasını arayarak aracınız hakkında yaşadığınız problemleri bildirebilir, Hyundai araçlar hakkında bilgi alabilir, istek, şikayet ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

Hyundai Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Geniş otomobil yelpazesi ile dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan marka, yüksek kalitesi ve dinamik performans stabilizasyonu ile ülkemizde sık tercih edilen uluslararası araç markalarından biri olan Hyundai ülkemizde üretimi gerçekleştiren en büyük markalardan biri olmayı başarmıştır. Ülkemizde devasa üretim merkezine sahip olan marka, Hyundai Assan şirketinin ürün hizmetlerine ilişkin, teknik servis ve müşteri hizmetleri servisi sağlamaktadır. Ülkemizde tüm tüketiciler kolay bir şekilde müşteri temsilcisi ile görüşme gerçekleştirebilir.

Hyundai Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasına Direk Bağlanma 0216 571 63 01 numarasını hafta içi mesai saatlerine arayarak merak ettiklerinizi, şikayet ve görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Tüketiciler info@hyundai.com.tr e-posta adresinden 7/24 başvuru yapabilirler. e-posta üzerinden çok kısa zamanda işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.