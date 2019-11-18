Ing Bank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

24 Aralık 2007 tarihinde Ing Grubu ve Oyak arasında yapılan anlaşma neticesinde Oyak Bank, Ing çatısı altına girmiş ve Ing Bank, bu anlaşma ile birlikte büyüme kaydetmiştir. 2008 yılında ise ülkemizde aktif olarak hizmet vermeye başlamış ve kısa süre içerisinde çok sayıda müşteriye ulaşmayı başarmıştır. Ing Bank müşteri hizmetleri bilgisi sunmadan önce banka hakkındaki diğer bilgilere değinmek istiyoruz.

Hali hazırda Hollanda kökenli bir firma ve birçok Avrupa ülkesinde aktif olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizin de en önemli isimlerinden bir tanesi olmayı başarmış ve özellikle dijital alanda yaptıkları çalışmalar ile birlikte dikkat çekmeyi başarmışlardır.

Ing Bank Müşteri Hizmetleri

Ing Bank müşteri hizmetleri de bu kurumun en önemli birimlerinden bir tanesidir ve müşteri memnuniyetini arttırmak adına bu birimde çok önemli ve özel çalışmalara imza atılıyor. 0 850 222 0 600 numaralı telefonu kullanarak sizler de çağrı merkezi çalışanlarına ulaşabiliyor ve merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt alabiliyorsunuz. 53.000’den fazla çalışanı ile oldukça kalabalık bir aile görüntüsü sergileyen Ing Bank, sunduğu çok özel kredi seçenekleri ile de müşterilerini memnun etmeyi başarıyor diyebiliriz. Maaş müşterileri için de özel fırsatlar sunuyorlar ve bu sayede memnuniyeti de bir adım ileriye taşımayı başarıyorlar.

Ing Bank Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma

Çağrı merkezi çalışanları ile doğrudan iletişim kurmak ve zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız eğer sizler de Ing bank müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 600’ü tuşladıktan sonra telesekreterin cümlesini bitirmesini beklemeden 3 ve 0 tuşlarına basabilirsiniz. Bu sayede doğrudan personele ulaşabilir ve sizler de sorularınızı iletebilirsiniz.

Ing Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemini bu adımları takip ederek sizler de sorunsuz bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Soru ve sorunlarınıza kısa süre içerisinde çözüm üretmek adına hizmet veren birim, kalabalık bir personel kadrosunu da beraberinde getiriyor ve bu kadro sayesinde bazı dönemlerde şubeye gitmenize de gerek kalmayacaktır. İletişim birimi olarak dilerseniz dijital dünyayı da tercih edebilirsiniz ve resmi web sitelerinde yer alan destek ve iletişim formu ile birlikte personelden geri dönüş alabiliyorsunuz.

Ing Bank Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Kurumsal firmaların, müşteri hizmetleri birimi konusunda çok daha dikkatli ve hassas davranmaları gerekiyor. Profesyonel bir tavır ile karşımıza çıkan Ing Bank, haftanın her günü hizmet verebilmek adına kalabalık bir çağrı merkezi ekibi ile karşımıza çıkıyor. 7 gün 24 saat boyunca sizler de aramalarınızı yapabiliyor ve bu ekipten destek alabiliyorsunuz. Ing Bank müşteri hizmetleri personeli, soru ve sorunlarınıza karşı hazırlıklı bir tutum sergiliyor ve donanımlı isimlerden oluşuyor. Saat kaç olursa olsun yardım alabileceğiniz bu ekip, sizleri de memnun edebilmek adına elinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyacaktır.

Ing Bank müşteri hizmetleri personeli sayesinde çoğu zaman şubeye gitmenize gerek kalmıyor ve bu ekipten alabileceğiniz hizmetleri incelediğimizde de yelpazenin bir hayli geniş olduğunu görebiliyoruz. Hesap hareketlerini kontrol edebilir, talimat verebilir kart başvurularınızı yapabilir ya da dilerseniz kart iptali işlemleriniz için de yine çağrı merkezi çalışanlarından yardım alabilirsiniz. birçok farklı konuda hizmet veren bu birim sayesinde sizler de zamanı lehinize çeviriyor ve şubeye gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi tüm bu işlemleri destek formu aracılığı ile yerine getirmeniz de mümkün ve resmi web siteleri de hali hazırda aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.