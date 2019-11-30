IPhone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Teknoloji devi Apple markasının en önemli serilerinden bir tanesi olan iphone, milyonlarca cep telefonu kullanıcısının göz bebeği durumda. Fiyat performans ilişkisi testi yapıldığında ortaya olumlu sonuçlar ve değerler çıkıyor. Elbette rakamlar ülke şartlarında çok yüksek ancak inanın bize ödediğiniz rakamların karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Iphone müşteri hizmetleri bilgisi sunmadan önce teknoloji devi markayı detaylı bir şekilde ele almak ve birlikte incelemek istiyoruz. Bu tür markalar emin olun sektöre yön veriyor ve akıllı telefon piyasasını da elinde bulundurduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çıktığı ilk günden itibaren kuyruklar oluşuyor ve insanlar yeni bir iphone sahibi olmak için sıraya giriyorlar.

Iphone müşteri hizmetleri bilgisini az sonra sizinle de paylaşacağız ve aynı zamanda teknik destek konusunda ne kadar başarılı olduklarını da hatırlatmak isteriz. Birçok marka bu konuda yetersiz kalıyor ve kullanıcılarına bahaneler üreterek onlara sırt çevirmeyi tercih ediyor. Iphone marka telefon kullanıcısı iseniz eğer gerçekten çok şanslısınız ve kullanıcı hatası söz konusu olmadığı takdirde yeni bir telefon ile mağduriyetinizi gideriyorlar.

iPhone Müşteri Hizmetleri

0 216 282 15 11 numaralı telefonu tuşlayarak sizler de destek ekibine ulaşabiliyorsunuz ancak belli bir çalışma saatine sahip olduklarını da hatırlatmak isteriz. Dilerseniz bir alt başlıkta bu konuya da detaylı bir şekilde değinelim ve soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olalım.

Iphone Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Herhangi bir sorun yaşadığınızda ya da varsa önerilerinizi iletmek istediğinizde hiç tereddüt etmeden sizler de ıphone müşteri hizmetleri numarasını kullanabilir ve aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Pazartesi ve Cuma günler hizmet verdiklerini de hatırlatmak isteriz ve 09:00-20:00 arası destek alabiliyorsunuz. Bu gün ve saatler dışında ne yazık ki yetkili isimlere ulaşmak mümkün olmayacaktır ancak resmi web siteleri üzerinden destek formunu doldurabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Geri dönüşler konusunda fazlasıyla hızlı olduklarını görebiliyoruz ve zaten kullanıcı yorumlarını incelediğinizde bunu sizler de fark edeceksiniz.

Iphone müşteri hizmetleri çalışma saatlerini de paylaştıktan sonra dilerseniz bu ekipten ne gibi hizmetler alabileceğinize de yine hep birlikte göz atalım… Servise verdiğiniz ürünlerinizin takibini yapabiliyorsunuz ve yetkili personel sistem üzerinden gerekli görüntülemeyi gerçekleştirerek bu konuda sizlere bilgi veriyor. Bununla birlikte ürün ile ilgili şikayetlerinizde en yakın servis bilgisini ve konum adresini de yine çağrı merkezi personeli sizinle paylaşacaktır. Geniş bir hizmet yelpazesinden bahsetmek mümkün ve bu konuda görüp görebileceğiniz en kurumsal adreslerden biri olduğunu da bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Müşterilerine çok fazla değer veren bu firma, sahip olduğu ürünler ile ilgili yaşanan her türlü sorunda sizlerin yanında yer almayı tercih ediyor ve bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor diyebiliriz.

Iphone Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma

0 216 282 15 11 numaralı telefonu tuşladıktan hemen sonra zaten personel ile görüşmeye başlayacaksınız. Sesli yanıt sistemi ya da telesekreter konuşması gibi bir durum söz konusu değildir. Otomatik yardım ya da robot destek adını verdiğimiz bir destek ekibi de sunulmuyor ve bunun müşteriler için olumlu bir detay olduğunu belirtmek gerekiyor.

Personele ulaşamadığınız durumlarda ise dijital dünyayı kullanabilirsiniz ve firmanın resmi web sitesini ziyaret ettiğinizde bu konu ile ilgili iletişim alternatifleri de karşınıza çıkacaktır. Destek formu ile birlikte mail iletişimi de yine onlara daha kısa süre içerisinde ulaşmanızı sağlıyor ve taleplerinizi de doğrudan iletebiliyorsunuz.