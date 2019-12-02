Aslan Kut tarafından kurulan Mng Kargo, hali hazırda ülkemizin en büyük kargo firmalarından bir tanesidir. Müşteri sayısını her geçen gün biraz daha arttıran ve sunduğu hizmet kalitesini de doğru orantılı olarak arttıran bu firma, güven ve hız konusunda tercih edebileceğiniz adreslerden bir tanesidir. Mng kargo müşteri hizmetleri de yine sizleri memnun edebilmek ve taleplerinize hem daha hızlı hem de daha güvenilir bir şekilde yanıt verebilmek adına ellerinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyuyor. 444 06 06 numaralı telefonu kullanarak çağrı merkezi çalışanları ile irtibata geçebiliyor ve kargo takip işleminin yanı sıra sorun ve sorularınızı da detaylı bir şekilde iletebiliyorsunuz.

Mng Kargo Müşteri Hizmetleri

Mng kargo müşteri hizmetleri sayesinde şubeye gitmenize gerek kalmayacak ve sorgu işlemini daha sağlıklı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. An itibarıyla 871 adet şubeye sahipler ve ülkenin birçok noktasında şubeleri mevcuttur. 8000’den fazla çalışanı ile kalabalık bir aile görüntüsü sergiliyorlar ve sizler de dilediğiniz an bu aileye katılım sağlayarak hizmet alabilirsiniz. en geniş araç filosu ile daha hızlı bir çalışma sergiliyor ve müşteri memnuniyetini de bir adım ileriye taşıyorlar. Sizler de güvenilir ve profesyonel taşımacılık için bu adresten hizmet alabilir ve ürünlerinizi gönül rahatlığı ile teslim edebilirsiniz.

Mng Kargo Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Kargonuzun durumu, takip süreci ve daha da önemlisi adresinize ulaşmayan kargolar için sizler de sorgulama işlemlerini doğrudan yerine getirebiliyor ve Mng kargo müşteri hizmetleri numarasını kullanabiliyorsunuz. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet veriyorlar ve bu konuda fazlasıyla başarılı olduklarını düşünüyoruz. Gayet samimi ve profesyonel bir kadro sizleri bekliyor ve soracağınız sorulara da en doğru şekilde yanıt veriyorlar. Kurumsallığı ve profesyonelliği bu ekip ile birlikte daha güçlü bir şekilde hissettirdiklerini de hatırlatmak isteriz.

Mng kargo müşteri hizmetleri numarası olan 444 06 06 ile birlikte yine dilerseniz bir diğer iletişim numarası olan 0 850 222 06 06’yı da kullanabilirsiniz. Firma ile ilgili bilgi almak dışında az önce de ifade ettiğimiz gibi ürün takibini ve adreslerinize ulaşmayan kargoyu da yine bu ekip aracılığı şile takip edebiliyorsunuz. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet veren kalabalık bir kadro ile karşı karşıya geleceksiniz ve eminiz ki bu detay sizleri de fazlasıyla memnun edecek ve taleplerinize de doğrudan yanıt verecektir.

Mng Kargo Müşteri Hizmetleri Ne Gibi Hizmetler Sunuyor?

Kargonuz var ve günlerdir bekliyorsunuz… Adrese teslim kargolarınızda şubeye gitmenize gerek yoktur ve çağrı merkezi personeline ulaşarak sizler de taleplerinizi bir kez daha iletebilirsiniz. Yeni kayıt oluşturuyorlar ve kurye bir kez daha adreslerinizi ziyaret ediyor. Bunu yapmak zorunda olduklarını da hatırlatmak isteriz ve personel aracılığı ile sizler de bu tür bir hizmet talebinde bulunabiliyorsunuz.

Kargo sorgularınızı da yine personel aracılığı ile yapabiliyorsunuz ancak bizim tavsiyemiz kargo numaranızı resmi web site üzerinde kullanmak ve sorgu ekranını bire bir takip etmeniz olacaktır. Şikayet, öneri ve sorularınızı da yine bu ekip ile paylaşabiliyorsunuz ve her türlü konuda sizlere en doğru şekilde yanıt veriyor ve yardımcı oluyorlar. Mng Kargo, ülkemizin en aktif kargo firmalarından bir tanesidir ve bu konuda sektördeki diğer rakiplerine de örnek olmaya devam ediyorlar. Hemen şimdi aramalarınızı gerçekleştirebilir ve sormak istediğiniz soruları sizler de detaylı bir şekilde iletebilirsiniz.