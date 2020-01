Japonya’nın en köklü kuruluşlarından biri olan Nissan, 400 yıllık geçmişi ile Uzakdoğu ülkelerinden Japonya’nın ürettiği dünyaca ünlü otomobil markasıdır. Nissan tüketicilerinin her imkandan yararlanması ve kaliteli hizmetlerden yararlanması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Markanın Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını 0216 559 84 00 günün her saati arayabilir, istek şikayet, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Türkiye ile sınırlı olmayan bu numarayı arayarak müşteri temsilcisi ile görüşme sağlayabilirsiniz.

26 Aralık 1933 yılında Japonya’nın Yokohoma kentinde kurulan marka, Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Deniz aşırı ülkeler olmak üzere 1962 yılında Avrupa’ya araç ihracatına başlamıştır. Marka yenilikçi ve heyecan verici araç modelleri ile tüketicilerine hizmet vermektedir. Marka 1990 yılında yaşadığı finanasal krizden kurtulmak için 27 Mart 1999 yılında Fransız devi olan Renault ile güç birliği antlaşması imzalamış, şirket yüzde 43,42’ünü Fransız devine devretmiştir.

Nissan Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Merkezi yeri Japonya’nın Yokohama şehrinde bulunan marka dünya çapında bir pazara sahiptir. Marka Nismo, Infiniti, Datsun gibi diğer Japon markalarını bünyesinde bulundurmaktadır. Diğer Japon araç üreticileri gibi devlet tarafından idare edilmektedir. Marka resmi olarak 1933 yılında 6 farklı kişinin emeği ile kurulmuştur. Bunlar; Yoshisuke Aikawa, William R. Gorham, Meitaro Takeuchi, Rokuro Aoyama, Kenjiro Den, Masujiro Hashimoto’dur. Araç sektörünün öncülerinden olan marka aynı zamanda lüks araç, ticari araç, forklift gibi araçları da üretmektedir.

Hemen hemen bütün ülkelere araç ihracatı gerçekleştiren marka Kuzey Amerika’da ciddi satış rakamlarına ulaşmıştır. Her yıl milyonlarca Amerikalı tarafından tercih edilmektedir. Marka Avrupa pazarında Kuzey Amerika kadar iyi satış rakamı yakalamayı başarmıştır. Nissan günümüz itibariyle ciddi istihdam desteği sağlamaktadır. Dünyanın en çok çalışan 10 araç üreticisi arasında yer almayı başaran markanın bünyesinde 145 bin çalışanı bulunmaktadır.

Marka Qashqai ve Juke modelleri ile segmentinde yenilikçi ve yaratıcı ürünleri tüketicileri ile buluşturmayı başarmıştır. Marka teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak tüketicilerinin yaşamlarını zenginleştirmeye ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedeflemektedir.

Nissan Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Japonya’nın en önemli ticari markalarından biri olan Nissan geçmişten günümüze Japon otomotiv markaları arasında en önemli sırada yer almayı başarmıştır. Markayı tercih eden tüketicilerin en çok tercih sebebi kendi servis ekibi ve profesyonel mühendislerinin tasarlayıp ürettiği ürünü tüketici ile buluşturmasıdır. Nissan Çağrı Merkezi Telefon Numarasını 0216 559 84 00 yurt içinden ve yurt dışından 365 gün 24 saat tüm cep telefonu operatörlerinden arayabilirsiniz.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen marka gelişen dinamik ve modern organizasyonu ile Türk otomotiv sektörüne de değer katmaktadır.

Nissan Yol Yardımı Telefon Numarası

Nissan araç kullanıcıları 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren yol yardım hizmetinden ücretsiz yararlanmaktadır. Garanti süresince meydana gelen araç arızalarında Türkiye ve Avrupa ülkelerinden 365 gün 24 saat Nissan Yol Yardım Telefon Numarasını 0212 225 49 59 / 0800 211 61 63 arayarak yol yardım numarasına ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun Nissan yol yardımı her zaman yanınızda.