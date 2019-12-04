2012 yılında kurulan ve hali hazırda faaliyetlerini sürdüren anonim bir şirketten bahsedeceğiz. 2 Ekim 2012 tarihli karar doğrultusunda resmi olarak bankacılık sektöründe yer alan Odeabank, ülkemizde de en çok tercih edilen bankalardan biri haline gelmiştir. Odeabank müşteri hizmetleri başlığı altında bankaya dair birtakım bilgiler sunacağız ve devamında ise çağrı merkezi personeli hakkında konuşacağız. Bu sektörü yakından takip eden ve banka müşterilerinin ne istediğini çok iyi bilen deneyim sahibi bir yönetici kadrosuna sahipler. Kredi faiz oranlarını incelediğinizde bunu sizler de daha net bir şekilde görecek ve fark edeceksiniz.

Odeabank Müşteri Hizmetleri

Odeabank müşteri hizmetleri numarasını kullanarak da bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz ve günün her saati sizlere hizmet sunduklarını da hatırlatmak isteriz. Ana hissedarları ise Bank Audi olarak karşımıza çıkıyor ve hali hazırda 11 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini de notlarımız arasında sizlere sunmak istedik. Bölgesel bir bankacılık grubu olmakla yetinmiyor ve dünyanın farklı ülkelerine adım atmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. 444 8 444 numaralı telefonu kullanarak sizler de daha fazla bilgiye ulaşabilir ve yine banka ile ilgili sormak istediğiniz soruları da personele iletebilirsiniz. Emin olun en gerçekçi şekilde sizlere yardımcı olacak ve soru işaretlerini de kısa süre içerisinde ortadan kaldıracaktır.

Oldeabank Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri ve Sunulan Hizmetler

Saat kaç olursa olsun yardım alabileceğiniz ve şikayetlerinizi iletebileceğiniz bir ekibe sahip olduklarını unutmamak gerekiyor. Odeabank müşteri hizmetleri personeli aracılığı ile sizler de taleplerinize doğrudan yanıt alabiliyor ve sorularınızı iletebiliyorsunuz. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet veriyorlar ve aramalarınızı dilediğiniz an yapabiliyorsunuz. Bu konuda fazlasıyla profesyonel davrandıklarını da bir kez daha hatırlatmak isteriz ve müşterilerini mağdur etmek yerine onların yanında yer alarak memnuniyeti üst seviyeye taşımayı hedefliyorlar.

Odeabank müşteri hizmetleri aracılığı ile sizler de şubeye gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Kart ya da kredi başvurularınızı yeni dönem ile birlikte telefon bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilir ya da dilerseniz mobil uygulama ve resmi web sitesi aracılığı ile de taleplerinizi oluşturabilirsiniz. İletişim merkezi bu konuda kusursuz bir çalışmaya imza atıyor ve kart başvurularınızı da yine bu ekip aracılığı ile doğrudan yerine getirebiliyorsunuz. Her geçen gün daha kalabalık bir kitleye hizmet veren iletişim birimi, hafta sonu olduğunda da hizmetlerine devam etmektedir. Şubeye gitmek itemiyor ve zaman kazanmayı terci ediyorsanız eğer sizler de hiç tereddüt etmeden telefon bankacılığını kullanabilir ve işlemlerinizi daha kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Odeabank Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma

Odeabank müşteri hizmetlerini aradığınızda karşınıza telesekreter çıkacak ve sesli yanıt sistemi devreye girecektir. Müşteri hizmetleri dediğiniz takdirde sizleri doğrudan personele ulaştırıyorlar ancak eğer isterseniz kampanya bilgilerini dinleyebilirsiniz.

Zaman kaybı yaşamanızı istemiyorlar ve bu bağlamda sizlerin lehine olacak birçok özel çalışmaya imza atıyorlar. Odeabank, tavsiye ettiğimiz bankalardan biri ve özellikle maaş müşterilerine çok daha fazla ayrıcalık sunuyorlar. Kurumsal kimliği ve profesyonel kadrosu ile birlikte taleplerinize doğrudan yanıt verecek olan bu ekibi sizler de hemen şimdi arayabilir ve sorularınıza kısa süre içerisinde yanıt alabilirsiniz.

Diğer tüm detaylar ve merak ettikleriniz için sizler de müşteri hizmetleri personeli ile görüşebilir ve hatta varsa önerilerinizi de yine bu ekip ile doğrudan paylaşabilirsiniz. Fikirlerinize önem veriyor veriyor ve en kısa süre içerisinde değerlendiriyorlar.