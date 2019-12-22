Opel Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Avrupa’nın en büyük araç üreticilerinden biri olan Opel, 21 Ocak 1862 yılında Almanya’da Adam Opel tarafından kurulmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte binek otomobilden ticari araçlara kadar oldukça geniş yelpazesi bulunan markanın satış sonrası hizmette de müşterilerine yardımcı olabilmek için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Opel Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını günün her saati arayarak görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz.

Opel Müşteri Hizmetleri

444 67 35 numarasını günün her saati arayarak sorunlarınıza hızlıca çözüm bulabilirsiniz.

Otomobil markalarının farklı hikayeleri ve geçmişi olmaktadır. Almanya’da, küçük bir kasabada inek ahırında kurulan ve ilk zamanlarda bisiklet ve dikiş makinası üreten marka şimdilerde dünyanın önde gelen araç üreticisi durumunda. 1899 yılında araç üretmeye başlayan markanın merkezi yeri Rüsselsheim’de bulunmaktadır. Avrupa ülkesinde 10 tesis, 4 geliştirme ve test merkezi bulunan markanın Avrupa’da 35.600 Almanya’da 18.250 çalışanı bulunmaktadır.

Rüsselsheim’de 110 yıl önce kurulan şirket 2002 yılında 750 milyon €’luk yatırımla dünyanın en modern araç markalarından biri olmayı başarmıştır. 1929 yılında General Motors’a ortak olmuş ve iki yıl sonra hisselerinin tamamını satmıştır. 2017 yılında ise hisselerini PSA Peugeot Citroen şirketine satmıştır.

Opel ve kardeş İngiliz markası olan Vauxhall 50’den fazla ülkede bir milyondan fazla araç satmaktadır. 2014 yılında Vauxhall / Opel dünya genelinde 1.095 hafif ticari araç satmıştır.binek otomobil markası ile üçüncülüğü elde etmiştir. 2014 yılında Avrupa Birliğin’de en büyük Markanın ülkemizde ki modelleri ise Astra Hatchback, Yeni Combo, Mokka X, Insignia Sports Tourer, Insignia Grand Sport, Insignia GSI, Insignia Country Tourer, Crossland X, Grandland X, Corsa 5 Kapı, Astra Sedan modelleri ile en fazla tercih edilen markalardan biri olmayı başarmıştır. Marka her yıl yeni otomobil modelleri, test sürüşleri ve araç değişimi yapmak isteyen müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Müşterilerine sağladığı araç servis ve galerilerine tüm Türkiye’de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tüm Opel araçlarında yolculuk esnasında yol tarifini kolaylaştırmak için navigasyon sistemi bulunmaktadır. Kullanıcılarının yolculuklarının rahat, konforlu olmasını sağlayan marka her yıl yeni motor ve araç lastiğine kadar tasarımlarını yapmaktadır.

İzmir Torbalı’da olan fabrikası kapanan markanın satılan araçları yurtdışından getirilmektedir. Marka ülkemizde ise satış ofisi şeklinde çalışmaktadır. Ülkemizde ki araç kategorilerinden bazıları şunlardır;

*Spor Arabalar

*Küçük Arabalar

*Ticari Araçlar

*Aile arabaları

*SUV Arabalar

*Binek Araçlar

*Station Wagon Araç Modelleri

Opel Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Geçmişten günümüze kadar müşterilerine en konforlu en kaliteli araç sunmak için en iyi mühendislerle çalışan Opel yaptığı ilkler ile tüm dünyada en çok tercih edilen otomobil markası olarak adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. Müşteri hizmetleri eğitimi için okul kuran ilk araç markası olan Opel’in modelleri ve hizmetleri hakkında her türlü soru ve görüşleriniz için Opel Çağrı Merkezi Telefon Numarasını arayarak müşteri temsilcisine ulaşabilirsiniz.

Opel Çağrı Merkezi

Opel çağrı merkezini Türkiye içerisinde 444’lü numaradan arayabilirsiniz.

444 67 35

0232 853 14 53