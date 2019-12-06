Passolig Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Kağıt biletler, yerini elektronik kartlara bıraktı e 2014 yılı ile birlikte taraftarlar için yeni bir düzenleme getirildi. Müsabakalara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde giriş yapmak artık mümkün ve bilet basma derdi de sona ermiş durumda. Dijital dünyanın sunduğu avantaj sayesinde taraftarlar da daha rahat bir nefes aldı diyebiliriz. Passolig müşteri hizmetleri ile görüşme sağlayarak sizler de passolig hakkında merak ettiğiniz diğer tüm detayları öğrenebiliyor ve sorularınıza doğrudan yanıt alma şansı elde ediyorsunuz. Hali hazırda birçok eksik var ancak kısa süre içerisinde bu eksiklerin de tamamlanıp kusursuz bir hizmet politikasına adım atılacağını düşünüyoruz.

Passolig Müşteri Hizmetleri

Passolig müşteri hizmetleri numarası olan 0850 724 33 44 ile birlikte sizler de sorularınıza yanıt alabilecek ve kart takibini de daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Başvurularınızı dijital dünya aracılığı ile yapabiliyorsunuz ve resmi siteyi ziyaret etmeniz gerekecektir. Güvenlik seviyesini arttırmak ve yine müsabaka içerisinde yaşanan taraftar olaylarını en aza indirgemek adına böyle bir uygulamaya imza atıldı. Bu sayede sorun çıkartan taraftarların tespit edilmesi daha kolay bir hal alıyor diyebiliriz. Passoliginiz yoksa eğer ne yazık ki müsabakaları izleyemeyeceksiniz ve mutlaka bu kartı edinmeniz gerekiyor.

Passolig kart sahibi iseniz eğer biletleriniz bu karta otomatik olarak yükleniyor ve ekstra bir işlem yapmanıza da gerek kalmıyor. Satın aldığınız maçın biletleri, cep telefonlarınıza ya da mail kutunuza düşüyor ve yine müsabaka ile ilgili tüm detayları da dijital ortam ya da akıllı telefonlarınız aracılığı ile kolay bir biçimde takip etme şansı elde ediyorsunuz. Dilerseniz biletlerinizin çıktısını da terminaller aracılığı ile alabiliyor ve yanınızda bulundurabiliyorsunuz. Passolig avantajları bitmiyor ve anlaşmalı toplu taşıma şirketlerinde de yine bu dijital kartları kullanabiliyorsunuz ve çok sayıda kolaylık sunduğunu da hatırlatmak isteriz.

Passolig Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Bu konuda sorun yaşayacağınızı düşünmüyoruz çünkü personel kadrosu haftanın her günü hizmet veriyor ve kartlarınız ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunda sizler de Passolig müşteri hizmetleri personelini arayarak yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. İşini severek yapan ve sisteme hakim olan donanımlı personel kadrosu ile birlikte sorularınız ve sorunlarınız kesinlikle havada kalmayacak ve tam aksine taleplerinize gerçekçi yanıtlar ve çözümler alacaksınız.

Passsolig müşteri hizmetleri çalışanları, hafta sonu da olsa sizlere hizmet vermektedir ve dilediğiniz an iletişim kurma şansına sahipsiniz. Kartınız ile ilgili yaşadığınız herhangi bir sorun durumunda ya da kart takibi gibi eylemlerde personelden yardım alabilirsiniz. Çağrı merkezi çalışanlarına ulaşamadığınız zamanlarda ise resmi web sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Dijital dünya aracılığı ile iletişim çok daha kolay bir hal almış durumda ve zaten resmi siteyi incelediğinizde sizler de ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Passolig Nedir?

2014 yılında aktif hale getirilen bir sistemler bütünüdür ve bu konuda kısa süre içerisinde büyük başarı elde ettiğini e talep gördüğünü de hatırlatmak isteriz. Basılı bilet alma ve sıra bekleme devri artık kapandı ve passolig sayesinde sizler de biletlerinizi elektronik kart olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kartlar ile birlikte spor müsabakalarını izleyebilecek ve sıra bekleme derdinden kurtulmuş olacaksınız.

Elektronik bilet ve kart sistemi ile birlikte güvenlik seviyesi de arttırılmış durumda ve bu sayede müsabaka esnasında taraftarla arasında yaşanan sorunlarda asıl sorumlu kişilerin tespit edilmesi de daha kolay bir hal alıyor. Türk futbolu adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.