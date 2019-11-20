Ptt Müşteri hizmetleri Telefon Numarası

23 Ekim 1840 yılında kurulan ve Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü ismi ile anılan Ptt, kısa bir süre içerisinde çalışmalarını hızlandırarak İstanbul’a 3 farklı noktada telefon santrali kurdu. Bu gelişmeler ülkemiz için elbette çok büyük ve önemli adımlar ve hali hazırda Ptt’nin bizler için ne kadar kıymetli olduğunu da unutmamak gerekiyor. 1917 yılında ise İstanbul şehrinde telsiz telgraf hizmeti aktif hale getirildi ve başarılı bir şekilde uygulandı. Günümüzde geniş bir hizmet yelpazesi ile çalışmalarına devam eden Ptt, birçok insanın kullandığı aracı iletişim kurumlarından bir tanesidir. Ptt müşteri hizmetleri başlığı altından ana konudan sapmadan birtakım bilgiler sunmaya çalıştık. Dilerseniz ana konumuza dönelim ve soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olalım.

Ptt Müşteri hizmetleri

Ptt müşteri hizmetleri iletişim numarası hali hazırda 444 1 788 olarak karşımıza çıkıyor ve aktif olarak hizmet verdiğini de hatırlatmak isteriz. Çağrı merkezi çalışanları aracılığı ile sizler de hesap hareketlerini kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kargo takip işlemini de sorunsuz ir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Ptt bünyesinde hali hazırda bir kargo hizmeti de mevcut ve sizler de dilediğiniz an ürün gönderip yine ürün teslim alma şansına sahipsiniz. Kargo takip numaranız ile birlikte çağrı merkezi çalışanlarından bilgi alabiliyor ve süreci de anlık olarak takip edebiliyorsunuz.

Ptt Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma

Zaman kaybı yaşamak istemiyor ve çağrı merkezi çalışanlarına doğrudan erişim sağlamayı tercih ediyorsanız sizler de Ptt müşteri hizmetleri numarasını tuşladıktan hemen sonra 2 tuşuna basacaksınız. Sonrasında sırası ile 3 ve 4 tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Bu sayede doğrudan personele ulaşabilir ve hiç vakit kaybetmeden sizler de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Ptt müşteri hizmetleri sayesinde şubeye gitmenize gerek kalmadan birçok farklı işlemi de yerine getirebiliyorsunuz. Ptt bu konuda fazlasıyla hassas davranıyor ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Kargo takibi ile birlikte ptt kart başvurularınızı bu ekip aracılığı ile yapabilir ya da dilerseniz hesaplarınızı da kapatabilirsiniz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi şubeye gitmenizi gerektiren birçok işlemde çağrı merkezi personeli sizlere en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Ptt Kargo Müşteri Hizmetleri

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Ptt bünyesinde hizmet veren bir kargo yapılanması da mevcut ve milyonlarca insan çok daha uygun fiyatlara kargo gönderebilmek adına bu yapılanmayı tercih ediyor. 444 1 788 numaralı telefonu tuşladıktan hemen sonra kargo ile ilgili bilgi almak istediğinizi ilettiğiniz takdirde sizi ilgili personele bağlayacaklardır. Ptt Kargo hali hazırda en hızlı ve güvenilir oluşumlardan bir tanesi ve daha da önemlisi diğer kargo firmalarına kıyasla rakamlar çok daha uygun.

Mesafe ve ağırlık kıyaslaması yaparsanız eğer bunu sizler de net bir şekilde göreceksiniz. Kargo konusunda da başarılı işlere imza atan Ptt, yalnızca mektup gönderimi ya da para transferi gibi hizmetler sunmuyor ve zengin bir hizmet yelpazesi sunduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çağrı merkezi numarası ile ilgili ise ekstra bir detay karşımıza çıkmıyor ve yine Ptt iletişim numarası üzerinden kargonuz ile ilgili detaylı bilgi elde edebiliyorsunuz. Çağrı merkezi çalışanları mesai dışı hizmet vermiyorlar ve bu yüzden hafta sonu ya da mesai dışı saatlerde arama yaptığınızda ne yazık ki personel ile görüşme fırsatı elde edemeyeceksiniz. Mesai boyunca hizmet sunuyor ve taleplerinize de kısa süre içerisinde karşılık vereceklerdir.