Toyota Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası nedir? Toyota 1937 yılında Japonya’ da kurulmuş ve dünyanın en büyük otomotiv araç firmaları arasında yer almayı başarmıştır. Geçmişten günümüze kadar birçok farklı tasarımları ile de kullanıcılarının pek çok ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Günümüz teknolojisi ve geniş kapsamlı çalışmaları ile hazırlanan otomobiller kullanıcılarına otomobillerini daha iyi şartlarda kullanma olanağı sağlamaktadır.

Toyota Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her koşulda arayabileceği Toyota Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 0212 354 03 54 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. Kullanıcılar merak ettikleri tüm konularda görüş ve önerilerini müşteri temsilcine aktarabilir.

Efsane marka otomobil endüstrisinin liderlerinden biri olmayı başarmıştır. Şirket kurucusu soyadı olan Toyoda olarak tanınmıştı. Daha sonra şirketin kurucusu Toyota isminin hem işitsel hem de görsel olarak daha etkili olacağını düşündüğü için değişiklik yapmıştır. Ünlü otomobil üreticisi otomobil devi olmadan önce dikiş makinaları üretmekteydi.

Bu köklü otomobil markasının geçmişi 1920’ li yıllara dayanmaktadır. Japon araç üreticisi ilk aracını 1935 yılında üretmiştir. Dünyadaki diğer otomobil şirketlerine göre daha fazla araştırma yaparak araçlarını daha kaliteli ve güvenli hale getirmek için durmadan çalışmaktadır. Yapılan her bir saatlik araştırma için 1 milyon dolar harcamaktadır.

Marka 1951 yılında Land Cruiser adı altında dört çekerli araba üretmeye başlamıştır. Bugün hala dünya çapında Land Cruiser serisi markanın en uzun soluklu serisi ve hala satmaya devam etmektedir. 1965 yılında 50000’den fazla Land Cruiser üreterek aynı yıl Amerika’nın en çok sevilen aracı olmayı başarmıştır.

Ülkemizde 1990 yılında kurulan markanın Adapazarı’nda ki üretim tesisinden 20’ den fazla ülkeye ihraç yapılmaktadır. 2007 yılının verilerine göre dünyanın en çok araç üreten firması olarak tarihe geçmeyi başarmıştır. Marka 2014 yılında 10 milyon 230 bin satış gerçekleştirmiştir. Ülkemizde satışa sunulan markanın modelleri ise Toyota C-HR, Yaris, Verso, Corolla, Auris, Auris Touring Sports, Avensis Prius, Hilux, Land Cruiser Prado, RAV4 gibi pek çok seçeneği bulunan marka tüm dünya da olduğu gibi pek çok ülkede de tercih edilmektedir.

Markanın logosu 2014 yılında Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 1416 aracın birleşmesi ile üretilmiştir. 3 elipsten yapılmış amblemin markanın geleceğe yönelik kararlılığını gösterir. İlk elips markanın sahibini ikinci elips Toyota’yı iki elipsi çevreleyen üçüncü elips ise markanın teknolojisi ve yeniliğin sınırsız olanaklarını ve yaratıcı ruhunu simgelemektedir.

Toyota Corolla 11 nesil üretilen ve 40 milyondan fazla satan en çok tercih edilen modellerden birisidir. Markanın yirmi sene önce üretilen modellerinin %80 nı hala caddelerde gezmektedir. Sağlam ve dayanıklı olması ile ülkemizde ve tüm dünyada müşteri memnuniyeti oldukça yüksektir.

1997 yılında piyasaya sürülen markanın hibrit modeli firmanın en önemli zaferlerinden birisidir. Toyota Prius dünyada hibrit otomobil satış rekorunu elinde tutmayı başarmıştır.

Toyota Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Dünyanın en popüler otomotiv markası olan Toyota’nın müşteri temsilcisine bağlanmak her zaman kolay olmayabilir. Hatlardaki arama yoğunluğundan dolayı bir süre bekleyebilirsiniz. Arama yoğunluğuna göre size dönüş yapılmaktadır. Markanın 212’li çağrı merkezini haftanın 7 günü arayarak soru, görüş, öneri, istek gibi görüşlerinizi iletebilirsiniz. Çağrı merkezi aracılığıyla satış ve servis noktaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Toyota Çağrı Merkezi İletişim Telefon Numarası: 0212 354 03 54