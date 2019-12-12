İnternet alt yapı sağlayıcı firmalardan belki de en büyüğü olan Türk Telekom, birçok farklı sektöre de el atmış durumda ve hali hazırda başarılı bir performans sergilediklerini de belirtmek isteriz. Bu performans ile birlikte kalabalık bir kitleye de hitap ediyorlar. TTnet müşteri hizmetlerine direk bağlanma başlığı altında firma ile ilgili farklı detayları da incelemek istiyoruz. İnternet denilince akla ilk olarak bu firma geliyor ve eminiz ki birçoklarınız da bu firmayı tercih ediyorsunuz. Tarifelerdeki rakamlar gerçekten korkunç ve çok yüksek ancak onların tekelinde olduğu için amiyane tabirle at koşturduklarını söyleyebiliriz. An itibarıyla fiber internet için de hizmet veriyorlar fakat birçok noktada eksik kaldıklarını unutmamak gerekiyor.

TTNET Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

TTNET müşteri hizmetleri direk bağlanma başlığına geri dönecek olursak eğer sizler de 444 0 375 numaralı telefonu kullanarak personele erişim sağlayabileceksiniz. Telesekreteri hemen geçmek ve doğrudan personel ile sohbet edebilmek adına sırası ile 2-1-6 tuşlaması yapmanız gerekiyor. Çağrı merkezi personeline bağlanmak için çok fazla zaman kaybettiriyorlar ve bu konuda başarılı olmadıklarını da net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Soru ve sorunlarınızı aktarmak istediğinizde dakikalarca telefon başında kalıyorsunuz ve hali hazırda bu sorunu çözebilmiş değiller. Şikayetlerinizi dilerseniz dijital dünya aracılığı ile ya da sikayetvar gibi adresler aracılığı ile de online dünyada duyurabilirsiniz. Bu sayede daha hızlı geri dönüş yapıyorlar ve sorunu çözümleme fırsatı elde ediyorsunuz.

TTNET Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Kurumsal bir kimlik ile yoluna devam eden ancak birçok eksiği bulunan firma, çağrı merkezi çalışanları konusunda doğru adımlar atmayı nihayet başarabilmiş durumda. TTnet müşteri hizmetlerine direk bağlanma işlemi her ne kadar zor olsa da haftanın her günü hizmet veren bir personel kadrosunun olması gerçekten sevindirici. Sizler de personele dilediğiniz zaman ulaşabiliyor ve sorunlarınız ile ilgili bildirimde bulunabiliyorsunuz. Merak etmeyin sırt çevirmiyorlar ve çözüm üretemedikleri takdirde mutlaka bir üst birime aktarıyorlar. Şikayetlerinizi dijital ortam aracılığı ile ilettiğinizde ise daha kısa süre içerisinde çözüm bulabiliyorsunuz ve bu alternatifi de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

TTnet müşteri hizmetleri direk bağlanma hakkında bilgi verdikten hemen sonra dilerseniz firma ile ilgili diğer detaylara da göz atalım ve soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olalım. İnternet konusunda ülkemizin lider firmalarından biri ve sektöre hakim olmayı da başarmış durumdalar. Her ne kadar yüksek rakamlar ile hizmet veriyor olsalar da bu işte lider olmayı başarmışlar. Taahhütlü paketlerde fiyatlar daha mütevazı ancak en az 1 ya da 2 yıl süre ile bu firmaya bağlılık sözü vermeniz gerekiyor ve bu da büyük bir risk olacaktır.

Türk Telekom İletişim Seçenekleri

Resmi web sitelerini ziyaret ederseniz eğer burada iletişim için bir mail adresinin yer aldığını ve aynı zamanda destek formunun da mevcut olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu formu doldurup gönderim sağlayabilirsiniz ve emin olun en kısa süre içerisinde sizlere geri dönüş yapacaklardır.

Mail adreslerini sık sık kontrol ediyorlar ve çağrı merkezi ekibi ile bağlantı kuramadığınız takdirde mail iletişimini de kullanabilirsiniz. Her geçen gün bu tür konularda bir adım daha ileriye gidiyor ve eksiklerini de kapatmaya çalışıyorlar. İncelemelerinizi yaparsanız eğer sizler de ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Zamanla daha iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz bir firmadır.