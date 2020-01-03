Volkswagen müşteri hizmetlerine kolayca nasıl ulaşacağınızı bu yazımızda bulacaksınız. 1937 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde kurulan Volkswagen dünyanın ikinci en büyük araç üreticilerinden biridir. Almanya’da tek model halk tipi araç üretimi için Nasyonal Sosyalist Parti tarafından German Auto Association’a (Alman Otomotiv Birliğine ) kurdurulan otomobil firmasıdır. Şirketin adı Almancada halkın arabası anlamına gelmektedir. Markanın 444’lü çağrı merkezi bulunmaktadır.

Volkswagen Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Volkswagen müşteri hizmetleri telefon numarasını arayabilir aracınız hakkında tüm detaylı soruları sorabilirsiniz. Volkswagen firmasını 0212 335 04 44 numarasını arayarak ta ulaşabilirsiniz.

Alman Emek Cephesi tarafından kurulan markanın, tek model halk tipi araç üretimi için kurmuştur. Adolf Hitler Volkswagen devinin kurulması için Daimler-Benz, Jakob Verlin ve ünlü mucit Ferdinand Porsch’yle toplantı yapmıştır.1933 yılında Alman mühendisler tarafından gerçekleştirilen bu görüşmede “kaliteli, ucuz, güvenilir, uygun maliyetli “ bir araba üretmesi istenilmiştir.

Şirketin alt kuruluş olan otomobil markaları Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Porsche şeklindedir. Dünya çapında ünlü olan markanın, ülkemizde satışa sunduğu araç modelleri Polo, Yeni Arteon, Crafter, Amorak, Caravelle, Transporter, Caddy, Tiguan, Touareg, Volkswagen CC, Variant, Passat, Jetta Passat, Yeni Beetle, Scirocco, Yeni Golf bünyesinde bulunmaktadır. Ülkemizde Passat, Golf, ve Polo modelleri en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. TDI dizel ve TSI benzinli motor seçenekleri bulunmaktadır. Manuel vites ve otomatik vites (DSG şanzıman) seçenekleri mevcuttur.

Ülkemizde Volkswagen markası Doğuş Otomotiv tarafından ithal edilmektedir. Doğuş otomotiv Volkswagen, Skoda, Seat, Audi gibi markaları Avrupa’dan ithal ederek satışa sunmaktadır. Alman mucidin tüm özelliklere sahip aracı geliştirmesi on ayını almıştır. Volkswagen “kaliteli, ucuz ve güvenilir” araç üretimi için piyasaya çıkmıştır. Marka 1938 ve 1948 yılları arasında tarihin en çok satan otomobili olmayı başarmıştır. 1938-2003 yılları arasında 21,549,464 Beetle üretilmiştir. Volskswagen Beetle tarihin en çok satan otomobilleri arasında yer almaktadır.

Markanın Amerika, Asya, Avrupa, Afrika olmak üzere 119 fabrikası bulunmaktadır. Her gün 592.586 çalışanı ile 41.000 otomobil üretmektedir. Marka 153 ülkeye otomobil satışı yapmaktadır.

Volkswagen Çağrı24

Volkswagen aracınız varsa yolda başınıza gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı acil durum hattını 7 gün 24 saat Türkiye’nin her yerinden arayabilirsiniz. Volkswagen Binek Araç sahipleri istek, yol yardımı ve memnuniyet ölçümü gibi tüm etkileşimlerini, Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi (DİM) çatısı altında kendi bünyesinde uzman çalışanları ile gerçekleştirmektedir. Aracınızı aldığınız ilk günden itibaren 2 yıl boyunca ücretsiz hizmet vermektedir. Acil durum anında 444 89 24 telefondan ulaşabilirsiniz.

Volkswagen Çağrı Merkezi Hizmetleri Telefon Numarası

Volkswagen gibi müşteri kitlesi yoğun olan firmaların müşteri hizmetlerine bağlanmak her zaman kolay olmayabilir. Çağrı merkezine bağlanırken bir süre bekleyebilirsiniz. Hatlardaki arama yoğunluğuna göre müşteri temsilcisi size dönüş yapacaktır. Volkswagen Çağrı Merkezi Telefon Numarasını arayarak merak ettiğiniz birçok konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Volkswagen Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 89 24