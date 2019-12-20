Yemek Sepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

2000 yılında Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek sipariş sitesi olarak hayatımıza giren Yemek Sepeti, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde anlaşmalı olduğu 11.000’den fazla restorana yemek sipariş vermemizi sağlamaktadır. Aktif bir şekilde çalışan firmanın, Yemek Sepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarasını 444 54 45 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

Yemek Sepeti’ nin öyküsü 3 çocukluk arkadaşın bir araya gelerek, 40 metrekarelik bir ofiste Yemek Sepetini kurmaya karar vermesi ile başladı. 2000 yılında Melih Ödemiş, Nevzat Aydın, Gökhan Akan ve Cem Nufisi bir araya gelerek gerçek bir başarı öyküsüne imza atmıştır. Melih Ödemiş ve Nevzat Aydın Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ nden Cem Nufusı ise turizimci Nevzat Bey okulu bitirdikten sonra MBA eğitimini aldıktan sonra e-ticaret e merak sarar ve yakından izler.

Amerika’ da yemek ısmarlama hizmeti veren siteleri gören girişimciler, önce bir araştırma yapmışlardır. Siparişler önce faks ile alınmaya başlanmıştır. 2001 yılında ise online sisteme geçilmiştir. Ülkemizde internet kullanımının her geçen gün artmasıyla sitenin kullanımı da artmaya başlamıştır. 2007 yılına gelindiğinde 10 bin sipariş almaya başlamıştır. 2015 yılında Delivery Hero 589 milyon dolara satın almıştır. Şirketi hisselerinin tamamını (%100) satılmış oldu. Nevzat Aydın Yemek Sepetinde CEO’ luk görevine devam etmektedir. Sözleşmeye göre ne kadar kalacağı bilinmemektedir.

Yemek Sepeti şu anda 64 şehir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde anlaşmalı olduğu restoranlara kolaylıkla sipariş vermemizi sağlamaktadır. Ülkemizin yanı sıra Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan olmak üzere operasyonları devam etmektedir.

5 milyonu aşkın kullanıcısı olan firmanın, sunduğu hizmetin yanı sıra sistem olarak daha da gelişerek tüm cihazlara uyumlu mobil web sayfaları ve İPhone ve İOS uygulamaları ile sipariş verebilirsiniz. Verilen siparişler en geç 1 dakikada restorana ulaşmaktadır.

Yemek Sepeti Müşteri Hizmetlerine Nasıl Bağlanırım?

Ülkemizin ilk online yemek sipariş sitesi olan yemeksepeti.com müşteri hizmetlerine bağlanmak her zaman kolay olmayabilir. Müşteri kitlesi oldukça fazla olan firmanın numarasını aradığınızda bazen bir süre bekletilebiliyorsunuz. Arama yoğunluğuna göre dönüş yapılmaktadır. Sabit telefonunuzdan ya da cep telefonunuzdan 444 54 45 numarasını arayarak sipariş verebilir, görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz.

Yemek Sepeti Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Dünyanın en büyük yemek sipariş sitelerinden biri olan Yemek Sepeti Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 444 54 45 tuşlayarak 7/24 istek, görüş, düşüncelerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca internet sitesi üzerinden üyelik girişinizi yaparak sağ altta yer alan canlı destek bölümünden iletişim kurabilirsiniz.

Yemek Sepeti Üzerinden Nasıl Sipariş Verebilirim?

Yemek Sepetine üyelik oluşturduktan sonra internet sitesi üzerinden ya da Android ve IOS mobil uygulama üzerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişi verdikten sonra 1 dakika gibi kısa sürede bütün restoranlara iletilmektedir. Sipariş işlemi gerçekleştikten sonra 20 ile 50 dakika arasında servis işlemi gerçekleşmektedir.

Yemek Sepeti Çağrı Merkezi Telefon Numarası

Türkiye’nin en salaş ya da en lüks lokantasına kadar birçok yiyecek firmasıyla anlaşma yapan Yemek Sepeti Çağrı Merkezi Telefon Numarası 444 5 445 arayarak merak ettiğiniz tüm konular hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yemek Sepeti ‘ni Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 444 5 445 numarasını arayabileceğiniz gibi e- posta adresi ya da web siteleri, canlı yardım bölümünden de dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.