Ülkemizin en köklü bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası, çiftçi dostu kimliği ile hali hazırda çalışmalarına devam ediyor ve aynı zamanda kredi desteği sağlıyor. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direk bağlanma başlığı altında sizlere birtakım bilgiler sunacağız ve bu bilgilerin yanında müşteri hizmetlerini de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi en köklü bankalardan biri ve hatta listenin en üst sıralarında yer alıyor. Maaş müşterilerine özel ayrıcalıklar ile birlikte milyonlarca insanı kredi ve kart sahibi yapan bu bankayı sizler de hemen şimdi tercih edebilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma eyleminin de nasıl gerçekleştirileceğine göz atalım istiyoruz ve ana konumuza dönüş yapıyoruz. Ne yazık ki doğrudan bağlanma işlemi biraz zahmetli ve personel sayısının yetersiz olması nedeniyle zaman kaybı yaşayabiliyorsunuz. İzlemeniz gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir ve bu adımları eksiksiz bir şekilde takip ettiğiniz takdirde sizler de ilgili personele ulaşacak ve sorunlarınızı aktarma şansı elde edeceksiniz.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

444 00 00’ı tuşladıktan sonra sizleri telesekreter sistemi karşılayacaktır ve konuşmayı bir süre boyunca dinlemeniz gerekiyor. Lütfen yapmanız gereken işlemi seçiniz ifadesini duyduktan hemen sonra ise vakit kaybetmeden 1 tuşluna basmanız gerekiyor. Bu tuşlamayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz, aksi takdirde telesekreter başa saracak ve menüleri bir kez daha saymaya başlayacaktır. Bu da sizlere zaman kaybettiriyor.

Hemen ardından ise yine beklemeden 6 tuşluna basmanız gerekiyor.

Sonrasında sizlerden kimlik numaranızı tuşlamanız istenecektir ve güvenlik adımını atlamak adına bunu mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Kimlik numaranızı tuşladıktan sonra ise diğer adıma geçiyoruz.

Size ait olan kartınız ile işlem yapabiliyorsunuz ve bu kartın ön yüzünde yer alan 16 haneli numarayı tuşlamanız talep edilecektir. Kart numarasını eksiksiz bir şekilde girdikten hemen sonra ise yine bu kartın sizlere ait olduğunu tespit ve teyit etmek adına şifre bilgisi talep ediliyor.

Şifreyi de girdikten sonra 0 tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Tüm bu adımları eksiksiz bir şekilde takip ettiğinizde sizler de çağrı merkezi personel ile doğrudan iletişime geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz zahmetli bir süreç ve Ziraat Bankası bu konu yüzünden çok fazla şikayet alıyor. Eğer kısa yolu bilmiyorsanız ne yazık ki çok daha fazla zaman kaybediyorsunuz ve hatta çoğu zaman telefon kendiliğinden kapanıyor ve başa dönmek durumunda kalıyorsunuz.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Bankalar, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermiyor ve Ziraat Bankası da bu isimlerden bir tanesidir. Fakat merak etmeyin, Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlemi ile birlikte hafta sonu da olsa ya da gecenin bir yarısı dahi olsa sizler de personel kadrosuna erişim sağlayabilecek ve sorunlarınız ile ilgili her türlü yardımı alacaksınız.

Personel kadrosu hafta sonu da hizmet veriyor ve şikayetlerinizi can kulağı ile dinliyor. Şubeye gitmenizi gerektiren bir durum yoksa eğer telefon bankacılığı ile çözüm alabilirsiniz ancak bazı durumlarda bire bir görüşme yapmanız gerekiyor ve bu anlarda ne yazık ki çağrı merkezi personeli herhangi bir şekilde yardımcı olamayacaktır. Ziraat Bankası ile ilgili bilgi almak ya da başvurularınızı yapmak isterseniz personelden yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde hesap hareketlerinizi kontrol edebiliyor ve hatta varsa kart borcunuzu da yine personel yardımı ile birlikte daha güvenilir ve daha hızlı bir şekilde ödeme şansı elde ediyorsunuz.